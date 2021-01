Attractiepark Toverland

Opnames voor grote tv-show SBS6 in Toverland

Een nieuw tv-programma van SBS6 speelt zich af in Toverland. De zender presenteert volgende maand een afvalrace met ijskunstenaars, gepresenteerd door Viktor Brand. Voor de opnames werd uitgeweken naar het Limburgse attractiepark.



De ijsbeeldhouwers zijn aan het werk gezet op een speciale locatie, gekoeld tot 10 graden onder nul. Sommige kleine opdrachten vonden in de buitenlucht plaats. Tijdens de opnames was Toverland gesloten voor publiek.





De vrijdagavondshow krijgt de titel IJsmeesters: een Koud Kunstje. Er komen vier afleveringen met elk een ander gastjurylid. Dat zijn achtereenvolgens illusionist Hans Klok, presentatrice Erica Terpstra, showkenner Albert Verlinde en astronaut André Kuipers.



Festival

Verder bestaat de jury uit Alec Messchaert, organisator van ijssculpturenfestivals, en Anique Kuizenga, artistiek leider van het jaarlijkse Nederlands IJsbeelden Festival in Zwolle. De eerste aflevering wordt uitgezonden op vrijdag 12 februari om 21.30 uur.

