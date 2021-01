Efteling

Efteling bezorgt geen avondeten meer in vakantiehuisjes

De Efteling is gestopt met het bezorgen van avondeten in vakantiehuisjes. Dat bevestigt een woordvoerster aan Looopings. Gasten van vakantiepark Bosrijk konden eerder pizza's bestellen om te nuttigen in hun huisje. Er bleek echter te weinig animo voor te zijn.



Daarom behoort een diner laten bezorgen nu niet meer tot de mogelijkheden voor Bosrijk-gasten. De beslissing heeft niets te maken met de dit weekend ingevoerde avondklok van 21.00 tot 04.30 uur, weet de voorlichtster. "Het is al enige tijd geen optie meer." Een ontbijtje bestellen kan nog wel.





Hoewel de Efteling al sinds half december dicht is, blijft Bosrijk gewoon toegankelijk. Omdat een verblijf nu exclusief toegang tot het attractiepark is, zijn de tarieven verlaagd. Vakantiepark Loonsche Land en het Efteling Hotel zijn wel gesloten.

