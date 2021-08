Jaderpark

Duits pretpark opent waterbaan met verticale lift in Afrikaans dorp

Het Noord-Duitse pretpark Jaderpark heeft bijna 2 miljoen euro geïnvesteerd in een nieuwe attractie. Bezoekers kunnen vanaf dit weekend de waterbaan Okavango River uitproberen, gesitueerd in een Afrikaans dorp.



De 450 meter lange baan bestaat uit een rotatieplatform, een 7 meter hoge achterwaartse afdaling, een verticale lift en een 12 meter hoge splash. Okavango River werd gebouwd door fabrikant Hafema uit Duitsland, bekend van bijvoorbeeld Djengu River in Toverland, El Rio in Bobbejaanland en River Quest in Phantasialand.

De omgeving van de nieuwe attractie werd gedecoreerd in Afrikaanse sferen. Jaderpark, waar ook dieren te vinden zijn, had al een Afrikaanse themagebied met giraffen en zebra's. Het Duitse bedrijf IMAscore verzorgde de muziek.



Kermis

Hafema leverde eerder vergelijkbare waterattracties voor Fantasiana Erlebnispark Strasswalchen in Oostenrijk (2015) en Parc Spirou in Frankrijk (2019). In Jaderpark stond sinds 1996 een kleinschalige waterbaan met boomstammetjes, afkomstig van de kermis. Die heeft plaatsgemaakt voor de nieuwe aanwinst.