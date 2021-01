Disneyland Paris

Foto's: Disneyland Paris laat fans meegenieten van sneeuwlandschappen

Disneyland Paris is veranderd in een winterwonderland. Sneeuw zorgt voor een sprookjesachtige sfeer in de Disney-parken, die al sinds eind oktober 2020 gesloten zijn. Speciaal voor alle fans die nu dolgraag ter plekke een kijkje zouden nemen, deelt Disney een uitgebreide fotoreportage.



Enkele tientallen foto's laten zien hoe het Disneyland Park en het Walt Disney Studios Park maagdelijk wit zijn gekleurd. Wie goed oplet, ziet dat bij het kasteel van Doornroosje steigers zijn verschenen. Het bouwwerk ondergaat dit jaar een grote renovatie.





ZIE OOK: Sprookjeskasteel Disneyland Paris gaat een jaar lang in de steigers



In de parken heeft al bijna drie maanden geen bezoeker rondgelopen. Deze week werd bekend dat de heropening nog maanden op zich laat wachten. Disneyland Paris opent op zijn vroegst op 2 april, als de coronacrisis het toelaat.

























































































































ZIE OOK: Disneyland Paris op zijn vroegst pas weer open in april 2021