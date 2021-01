Kermis

Kermisbranche trekt weer aan de bel: '2021 is erop of eronder'

De Nederlandse kermisbranche wil niet vergeten worden tijdens de lockdown. In een brief aan de politiek slaken de kermisbonden een noodkreet. Ze willen weten wanneer exploitanten weer aan de slag mogen én ze eisen dat ze hetzelfde behandeld zullen worden als pretparken en dierentuinen.



Zonder steun gaan kermisondernemers het dit jaar niet redden, luidt de boodschap. "Na een dramatisch jaar en een zomer waarin slechts 150 van de normaliter ruim 1400 kermissen doorgang hebben kunnen vinden, staat de sector op de rand van de afgrond. Het kermisseizoen van 2021 is voor de meeste kermisondernemers erop of eronder."





De brancheverenigingen waarschuwen dat exploitanten "zeker zes weken" nodig hebben om op te starten, bijvoorbeeld om vergunningen aan te vragen. Als er pas in mei groen licht komt, kan het halve seizoen volgens de bonden als verloren worden beschouwd. "Het is daarom cruciaal om de kermisbranche nu meer perspectief te bieden."



Woonboulevards

De brief werd ondertekend door de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders (BOVAK), de Nederlandse Kermisbond (NKB) en ondernemersorganisatie ONL. Zij willen ook dat kermissen beschouwd worden als doorstroomlocaties, net als attractie- en dierenparken. "Het is van belang dat kermissen gelijktijdig open kunnen met vergelijkbare plaatsen als dierentuinen, pretparken, woonboulevards en winkelstraten."



Een kermis kan volledig coronaproof plaatsvinden, zeggen de bonden. "De kermisbranche heeft afgelopen jaar laten zien dat het geen besmettingshaard is. De ervaringen van veiligheidsregio's en gemeenten zijn dan ook positief." Men noemt nog een voordeel ten opzichte van bijvoorbeeld pretparken. "Kermissen leiden niet tot een toename van het aantal reisbewegingen, aangezien ze op lokaal niveau en dichtbij huis plaatsvinden."



Onbereikbaar

In september vorig jaar werd bekend dat het kabinet 10,5 miljoen euro beschikbaar stelt voor gedupeerde kermisexploitanten. Hoe staat het daarmee? "Het speciale steunpakket is tot nu toe nagenoeg onbereikbaar voor de kermisbranche", zo wordt er geklaagd. Dat heeft te maken met de strikte voorwaarden die het ministerie stelt met betrekking tot gemiste omzet. "Op deze manier zijn deze ondernemers nog steeds niet geholpen."



De bonden sluiten af met een pessimistisch vooruitzicht. "Slechts een minimaal aantal gemeenten is voorzichtig gestart met de voorbereidingen voor het kermisseizoen van 2021. Als er nu niet voldoende steun komt, is de kans groot dat een groot deel van de kermisondernemers deze tweede golf niet overleeft."

