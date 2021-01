Fans

Dichtbundel vormgegeven als pretpark: 'Elk gedicht is een attractie'

Een Nederlandse dichter liet zich bij het maken van zijn eerste dichtbundel inspireren door de wereld van pretparken. Wout Waanders bracht onlangs de bundel Parkplan uit, waarbij de 34 gedichten functioneren als attracties in een fictief pretpark. Geheel in stijl tekende Waanders zelf een plattegrond waarop de gedichten een plekje hebben gekregen.



"Het is een grote uitklapkaart waarmee iedere lezer een eigen route door een pretpark van gedichten kan lopen", vertelt de schrijver aan Looopings. "Elk gedicht is een attractie." De gedichten zijn verdeeld in vier categorieën: thrillrides, familieattracties, kinderattracties en horeca en winkels.





ZIE OOK: Nederlander ontwerpt plattegrond voor pretpark in Noorwegen



Waanders heeft al van jongs af aan een voorliefde voor pretparken én voor het schrijven van gedichten. "Zo ontwerp ik al vanaf mijn 8e attracties, als hobby. En ik verzamel pretparkfolders en -plattegronden, dat is echt een obsessie geworden. Voor mijn eerste bundel kwamen die twee fascinaties bij elkaar."



Efteling

Wat is de favoriete échte attractie van de dichter? "Fata Morgana in de Efteling. Die attractie is eerder een gedicht dan een verhaal: de scènes volgen elkaar niet per se logisch op en elke keer ontdek je weer wat nieuws."



Dat pretparken als inspiratiebron werden gebruikt, wil overigens niet zeggen dat de gedichten daadwerkelijk over pretparken of attracties gaan. "Het kan over alles gaan", legt de dichter uit. "Eigenlijk draait het om: hoe kun je het gevoel dat een attractie oproept in een gedicht uitdrukken? Bijvoorbeeld kriebels in je buik, of het binnenstappen in een totaal onbekende wereld."



Bestellen

De bundel Parkplan is voor 19,99 euro te bestellen bij onder andere bol.com, online boekhandel Libris.nl en de webwinkel van uitgeverij De Harmonie.

ZIE OOK: Hoe wordt een pretparkplattegrond gemaakt?