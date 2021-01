Efteling

Efteling bouwt glijbaantoren voor nieuw speelbos Nest

De Efteling is gestart met de bouw van een 6,5 meter hoge glijbaantoren. Het gevaarte wordt onderdeel van het nieuwe speelgebied Nest, dat komende zomer open moet gaan. In de houten toren van 2500 kilo komen twee glijbanen, waarvan één toegankelijk voor rolstoelgebruikers.



Zij kunnen onder begeleiding uit hun rolstoel gehaald worden om naar beneden te glijden. Het speelbos van 1200 vierkante meter komt in het teken te staan van de achtbanen in parkdeel Ruigrijk, zoals de Python en Joris en de Draak. "Daarom krijgen de toren en de glijbanen de uitstraling van een draak", laat de Efteling weten.





ZIE OOK: Efteling presenteert plannen voor nieuw speelbos Nest



In de nok van de drakentoren wordt een periscoop geïnstalleerd, een optisch instrument om de omgeving te kunnen observeren. De Efteling deelt vandaag ook een nieuw ontwerp van de toren.



Waterbed

Nest, gelegen tussen De Vliegende Hollander en de Game Gallery, moet geschikt worden voor kinderen met een beperking. Naast de glijbanen realiseert men onder andere een vlonderpad, een speeltuinwaterbed en een prikkelarme hoek. "Daarnaast worden alle speelmogelijkheden op verschillende hoogtes gemaakt, zodat het niet uitmaakt of een kind staand of zittend speelt", aldus de Efteling.





ZIE OOK: Foto's: Efteling breekt bootjesmolen Polka Marina af