Madurodam

Reorganisatie bij Madurodam: 10 procent personeel moet vertrekken

Madurodam moet door de coronacrisis ingrijpende maatregelen nemen. Tien medewerkers verliezen hun baan, bevestigt een woordvoerster van het Haagse themapark aan Looopings. Dat komt neer op ongeveer 10 procent van het personeelsbestand.



De omzet van Madurodam staat door de coronamaatregelen en -beperkingen zwaar onder druk, zegt de voorlichtster. "Terwijl de vaste kosten doorlopen." Het park had - net als branchegenoten - te maken met verplichte sluitingen, een verlaagde maximale capaciteit en een daling van het aantal buitenlandse toeristen.

Herstel in de markt laat nog wel even op zich wachten, denkt Madurodam. "Daarom zijn we genoodzaakt de organisatie aan te passen aan de nieuwe realiteit. We hebben onze vaste kosten in lijn moeten brengen met de gedaalde omzet en grotere fluctuatie in bezoekersaantallen, zodat we toekomstbestendig zijn."



Afdelingen

De reorganisatie heeft impact op alle afdelingen, weet de woordvoerster. "De bezetting op alle afdelingen wordt afgeschaald." Deze week zijn de medewerkers geïnformeerd.



Het bezoekersaantal van Madurodam zakte van 661.000 in 2019 naar 244.000 in 2020, een daling van maar liefst 63 procent. In juli vorig jaar verliet directeur Joris van Dijk het bedrijf. Hij werd in november opgevolgd door Sander Gielen.