Efteling focust tijdens lockdown op bijscholen van personeel

De Efteling wil dat medewerkers in coronatijd zo flexibel mogelijk ingezet kunnen worden. Daarom besteedt men tijdens de huidige lockdown veel aandacht aan het bijscholen van personeel, zo vertelt algemeen directeur Fons Jurgens in een interview.



Efteling-medewerkers die normaal gesproken verantwoordelijk zijn voor de attracties, leren nu bijvoorbeeld ook hoe ze schoonmaak- en horecawerkzaamheden moeten doen. Als het park binnenkort weer open mag, kunnen werknemers op verschillende afdelingen ingezet worden.





Die flexibiliteit is nodig in deze lastige periode, zegt Jurgens in gesprek met het Brabants Dagblad. "De toekomst blijft onzeker, maar op deze manier proberen we nu medewerkers binnenboord te houden." Verder is een groep medewerkers aan het werk gezet in de zorg.



Ontslagronde

Afgelopen zomer werd bekend dat een deel van de afdeling evenementen op straat kwam te staan. Daar blijft het bij, belooft Jurgens nu plechtig. "Een ontslagronde van dat formaat gaat zich op korte termijn niet herhalen. Er zullen geen gedwongen ontslagen vallen."



Wel moeten medewerkers rekening houden met het wegvallen van hun dertiende maand als het slecht gaat met de Efteling. Ook kwam er op 1 januari geen automatische salarisverhoging en worden tijdelijke contracten niet meer automatisch verlengd naar contracten voor onbepaalde tijd.

