Efteling

Efteling maakt bezoekersaantal 2020 bekend: dramatische daling

De coronacrisis hakt er flink in bij de Efteling. Het attractiepark in Kaatsheuvel heeft het afgelopen jaar 2,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Dat is iets meer dan de helft van het bezoekersaantal van 2019. Toen wist de Efteling nog 5,26 miljoen bezoekers te trekken.



Vorige week werd al duidelijk dat de Efteling in 2020 ongeveer 30.000 abonnementhouders is kwijtgeraakt. Vandaag kwam het officiële bezoekerscijfer van vorig seizoen naar buiten. Met 2,9 miljoen gasten op de teller zet de Efteling een flinke stap terug in de tijd. Men evenaart het bezoekersaantal van 25 jaar geleden, namelijk 1996. Dat was het openingsjaar van Villa Volta.

Algemeen directeur Fons Jurgens vertelde in februari nog dat hij regelmatig slapeloze nachten heeft door de coronaproblematiek. De Efteling moest in 2020 drie keer langdurig dicht, terwijl het park in 2010 bekendmaakte voortaan elke dag van het jaar open te zijn.



98 dagen

In totaal bleven de poorten vorig jaar op 98 van de 366 dagen gesloten. Ruim een kwart van het seizoen ging dus verloren. Ook 2021 is begonnen met een lange sluiting. Bovendien moet er na een heropening nog gewerkt worden met een beperkte capaciteit. Het einde van de crisis is daarmee nog niet in zicht.



"We hebben wel echt zo'n vijf miljoen bezoekers nodig om te kunnen blijven bestaan", waarschuwde Jurgens laatst in een interview. "Om mee te kunnen doen in Europa en relevant te blijven."



Concurrenten

Ondanks de significante daling mag de Efteling zich nog wel het best bezochte attractiepark van Nederland noemen. Concurrenten als Duinrell (622.000 bezoekers in 2020), Toverland (534.000 bezoekers), Attractiepark Slagharen (530.000 bezoekers) en Walibi Holland (601.000 bezoekers tussen oktober 2019 en september 2020) volgen op gepaste afstand.