Zes grote attractie- en dierenparken dringen bij staatssecretaris aan op hulp

Zes grote Nederlandse pretparken en dierentuinen zijn deze week in gesprek gegaan met staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. Daarbij ging het over de impact van de coronacrisis en de ernst van de financiële situatie. Attractie- en dierenparken kampen met miljoenenverliezen.



Bij het videogesprek waren gisteren directieleden aanwezig van de Efteling, Walibi Holland, Toverland, Safaripark Beekse Bergen, Ouwehands Dierenpark en Wildlands Adventure Zoo Emmen. Ze werden vergezeld door de burgemeesters van de gemeentes waar de parken liggen.





"Om nog maar eens uit te leggen hoe wij ervoor staan", zegt Efteling-directeur Fons Jurgens over de digitale bijeenkomst. Het Kaatsheuvelse sprookjespark leed vorig jaar 17 miljoen euro verlies door de coronacrisis. "Die 17 miljoen kunnen we dragen, maar dan moeten we wel echt snel weer open."



Behoorlijk ver weg

"Het was een goed gesprek", vertelt een woordvoerster van Beekse Bergen aan Looopings. "Financiële steun is noodzakelijk aangezien het erop lijkt dat het moment van opening nog behoorlijk ver weg lijkt", reageert een voorlichtster van Wildlands.



De huidige lockdown duurt vooralsnog tot en met 9 februari. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu houdt er echter rekening mee dat er zeker tot in april verregaande coronamaatregelen nodig zijn. Daarmee dreigt de traditionele start van het pretparkseizoen in gevaar te komen.



Betrokkenheid

"Wij zijn de staatssecretaris erkentelijk voor haar tijd en betrokkenheid en haar intentie om zich voor de situatie van pret- en dierenparken in te willen spannen", meldt de Wildlands-woordvoerster namens de deelnemende parken.

