Volkskrant-columnist pleit voor sluiting Artis: 'Bedroevend kleine hokken'

Als het aan kunstenaar, docent en journalist Jelle Havermans ligt, zijn de dagen van de Amsterdamse dierentuin Artis geteld. In een column in de Volkskrant pleit hij ervoor om het beroemde dierenpark in de hoofdstad om te vormen tot een educatief ecopark, zonder wilde dieren.



"We kunnen niet langer de ogen sluiten voor het leed in dierentuinen", luidt de kop. Havermans geeft toe dat Artis een Nederlands icoon is. "Wie ging als kind niet met veel plezier aapjes kijken in de oudste dierentuin van Nederland?" Toch staat het opsluiten van exotische dieren voor menselijk vermaak steeds vaker ter discussie, merkt de schrijver.





De educatieve functie van dierentuinen is verwaarloosbaar, denkt Havermans. "Kijkt men kritisch kijkt naar die argumenten, dan blijken ze gemakkelijk onderuit te halen en nauwelijks op te wegen tegen het leed dat de parken veroorzaken. Hoe educatief verantwoord is het immers om in gevangenschap opgegroeide dieren in benarde verblijven te zien leven?"



Niet tevreden

Artis, opgericht in 1838, is ontstaan in een koloniale tijd waarin er weinig aandacht was voor dierenwelzijn. Dat is nu wel anders, realiseert de columnist zich. Toch is hij niet tevreden over de huidige gang van zaken. "Hoewel er afgelopen jaren verbeteringen zijn doorgevoerd, zijn veel dierenhokken, vanwege ruimtegebrek, nog altijd bedroevend klein."



Bovendien geven dierentuinen de jeugd volgens Havermans een verkeerd beeld, namelijk dat het normaal is om dieren op te sluiten. "Je brengt kinderen die op bezoek komen bij dat het gerechtvaardigd is voor de mens de natuur te onderwerpen, een gedateerd principe dat niet meer strookt met een wereld die in een ecologische crisis verkeert en kampt met een slinkende biodiversiteit."



Politiek

Het verbaast hem dat daar niet meer politieke aandacht voor de zaak is. "Zelfs GroenLinks rept op zijn website met geen woord over de dierentuin. Dat is merkwaardig, omdat het dierenpark in veel andere landen al jaren onder vuur ligt."

