Duinrell

Coronacrisis neemt flinke hap uit bezoekersaantal Duinrell: 53 procent omlaag

Duinrell is opvallend hard getroffen door de coronacrisis. Het bezoekersaantal van het bekende attractiepark in Wassenaar daalde vorig jaar met maar liefst 53 procent, bevestigt een woordvoerster aan Looopings. Seizoen 2020 werd afgesloten met 621.710 bezoekers.



In 2019 waren dat er nog ruim 1,3 miljoen. Drie coronasluitingen en allerlei beperkende maatregelen hebben ervoor gezorgd dat 2020 voor Duinrell de boeken in gaat als een verloren seizoen. Men had ook veel last van het wegblijven van buitenlandse toeristen. Het Duinrell-vakantiepark is normaal gesproken erg in trek bij Duitsers en Britten.

"Wij hebben als Duinrell een heel zwaar jaar achter de rug en helaas zijn de vooruitzichten voor het komend seizoen nog niet erg hoopvol", liet directeur Philip van Zuylen van Nijevelt zich onlangs al ontvallen in een brief aan het Wassenaarse college van burgemeester en wethouders.



Consequenties

"De impact voor Duinrell en de financiële consequenties zijn enorm. Onze belangrijkste uitdaging is om onze medewerkers in dienst te houden."



Hoewel de procentuele daling hoger is dan bij veel andere parken, blijft Duinrell de meeste concurrenten voor. In de ranglijst met de best bezochte Nederlandse attractieparken behoudt Duinrell de tweede plek, onder de Efteling. Daarna volgen Walibi Holland, Toverland en Attractiepark Slagharen.