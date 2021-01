Disneyland Paris

Video: Tom Holland speelt Spider-Man in nieuwe attractie Disneyland Paris

Voor de nieuwe Spider-Man-attractie in Disneyland Paris wordt een bekend gezicht ingeschakeld. Acteur Tom Holland, die de superheld speelt in de nieuwste Spider-Man- en Avengers-films, neemt de rol ook op zich in de Disney-attractie. In een video is te zien hoe hij zich bezighoudt met het opnemen van filmpjes voor de interactieve darkride.



Holland heet bezoekers straks als Peter Parker welkom bij de Worldwide Engineering Brigade (WEB), waar allerlei bijzondere uitvindingen aan het publiek gepresenteerd worden. Daar komen ook Spider-Bots voorbij, kleine robots in de vorm van spinnen. Als de demonstratie misgaat, krijgen toeschouwers de opdracht om de robots te verslaan met behulp van een nieuw WEB Slinger-voertuig.





Dat transportmiddel laat inzittenden zelf spinnenwebben schieten, net als Spider-Man. "Speciaal hiervoor ontworpen innovatieve technologie herkent lichaamsbewegingen en gebaren, zodat je alleen je handen hoeft uit te steken", meldt Disney. Passagiers dragen 3D-brillen.



Guardians of the Galaxy

"Hoe langer de missie duurt, hoe moeilijker het wordt om de Spider-Bots te verslaan, omdat ze zich constant blijven vermenigvuldigen." Tijdens de rit komen verschillende bekende Marvel-locaties voorbij, waaronder het hoofdkwartier van de Avengers en het fort van The Collector uit de Guardians of the Galaxy-films.



Acteur Holland is onder de indruk van de beleving, vertelt hij in de video. "Ik heb me nooit eerder zo erg Spider-Man gevoeld. Dat iedereen straks die ervaring heeft, is fantastisch. Ik kijk heel erg uit naar de opening." In Disneyland Paris wordt zijn stem waarschijnlijk nagesynchroniseerd door de Franse acteur Hugo Brunswick, de vaste stemacteur voor Holland in Franse versies van de Marvel-bioscoopfilms.



Iron Man

De attractie wordt onderdeel van het nieuwe themagebied Avengers Campus, samen met onder andere een Ant-Man-restaurant en een meet-and-greet-locatie. Verder krijgt de bestaande lanceerachtbaan Rock 'n' Roller Coaster een Iron Man-thema.



De Spider-Man-ride komt niet alleen in Disneyland Paris te staan, maar ook in het Amerikaanse Disney California Adventure Park. Daar gaat de darkride WEB Slingers: A Spider-Man Adventure heten. De openingsdata zijn nog niet bekend. Door de coronacrisis hebben de werkzaamheden op beide locaties vertraging opgelopen.

