Walibi Holland: 30 procent minder bezoekers in boekjaar 2020

Walibi Holland heeft boekjaar 2020 afgesloten met 601.000 bezoekers. Dat blijkt uit documenten van parkeigenaar Compagnie des Alpes. Het gaat om een daling van nog geen 30 procent ten opzichte van 2019. Toen noteerde men 853.000 bezoekers.



De schade bleef dus beperkt, ondanks de coronacrisis. Sommige andere attractieparken zagen het bezoekersaantal met 50 procent dalen. Een belangrijke kanttekening is wel dat het financiële boekjaar van Walibi Holland altijd loopt van 1 oktober tot en met 30 september.





In het nieuwe bezoekersaantal is het halloweenseizoen van 2019 opgenomen. De halloweencijfers van 2020 ontbreken nog. Walibi Holland was vorig jaar geopend van 25 mei tot en met 25 oktober. De Halloween Fright Nights werden al na twee avonden stopgezet vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen.



Hoofdkantoor

Die klap wordt dus pas volgend jaar voelbaar in de bezoekerscijfers. Een Walibi-woordvoerster kan niet zeggen wat het totale bezoekersaantal van alleen 2020 was. Dergelijke cijfers mogen alleen gecommuniceerd worden door het hoofdkantoor in Parijs.



De jaaromzet daalde het afgelopen jaar met 25 procent, van 32,6 miljoen euro naar 24,6 miljoen euro. Komend seizoen moet van start gaan op vrijdag 2 april.

