Walibi Belgium

Walibi Belgium gaat online op zoek naar personeel

Hoewel het nog onzeker is wanneer Walibi Belgium de poorten mag openen, is de zoektocht naar personeel al begonnen. Het pretpark startte deze week met een campagne om honderden medewerkers te werven. In totaal zijn voor het nieuwe seizoen zeshonderd werknemers nodig.



Daarbij gaat de voorkeur uit naar personen die Nederlands spreken, zegt een woordvoerster. In de regio waar het park ligt is dat geen vanzelfsprekendheid. Walibi lokt volgens de voorlichtster "heel wat bezoekers uit Vlaanderen". "Om dit groeiend publiek te verwelkomen, zoekt het park medewerkers die het Nederlands machtig zijn."





Walibi Belgium en het bijbehorende waterparadijs Aqualibi zoeken 250 seizoensmedewerkers en 350 studenten. Zij gaan aan de slag bij de toegangscontrole, attracties, restaurants of winkels.



Voorsprong

Vanwege de coronapandemie vindt de campagne digitaal plaats. "Het park heeft op dat vlak een voorsprong", weet de woordvoerster. "Sinds enkele jaren wordt het klassieke cv ingeruild voor korte presentatievideo's."



Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 28 februari online inschrijven via de Walibi-site. Wie geselecteerd is, wordt uitgenodigd voor digitale 'Job Days'. Uiteindelijk komen er ook individuele sollicitatiegesprekken in het park zelf, naar verwachting in februari. Het is de bedoeling dat het nieuwe pretparkseizoen van start gaat op zaterdag 3 april.

