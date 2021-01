Disneyland Paris

Disneyland Paris op zijn vroegst pas weer open in april 2021

De heropening van Disneyland Paris laat door de aanhoudende coronacrisis nog minstens elf weken op zich wachten. In plaats van op zaterdag 13 februari gaan de Disney-parken op zijn vroegst weer open op vrijdag 2 april. Dat heeft Disneyland zojuist bekendgemaakt.



"Vanwege de huidige situatie in Europa heropent Disneyland Paris niet op 13 februari zoals eerder gepland", luidt de officiële verklaring. "Als de omstandigheden het toelaten, heropent Disneyland Paris op 2 april 2021. Je kun nu al een boeking maken vanaf deze aankomstdatum."





Disney houdt wel een slag om de arm. "Gezien de huidige situatie kan deze planning nog aangepast worden. Eventuele updates zullen wij delen zodra dit mogelijk is. Bedankt voor je voortdurende begrip en loyaliteit in deze moeilijke periode."



Hotels

De verwachte openingsdata van de Disney-hotels zijn ook bekend. Op 2 april moeten Newport Bay Club en Hotel Santa Fe opengaan, gevolgd door Hotel Cheyenne en vakantiepark Disney's Davy Crockett Ranch op 1 juli. Sequoia Lodge is waarschijnlijk pas vanaf 23 oktober weer operationeel. Het Disneyland Hotel blijft tot nader order gesloten.



Het Disney-resort is al sinds eind oktober 2020 dicht. Als de heropening in april 2021 door kan gaan, is Disneyland Paris in totaal 154 dagen gesloten geweest; ruim vijf maanden. Dat is langer dan de coronasluiting in het voorjaar van 2020. Toen was Disneyland vier maanden dicht, van half maart tot half juli.

