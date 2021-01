Game

Nieuwe pc-game draait om het repareren van kapotte achtbanen

Wie is uitgekeken op RollerCoaster Tycoon en Planet Coaster kan binnenkort een nieuw pretparkspel proberen. Dit jaar verschijnt de game Rollercoaster Mechanic. Spelers krijgen de opdracht om vervallen pretparken met kapotte attracties nieuw leven in te blazen.



Daarvoor moeten ze technische problemen oplossen en onderhoud plegen. Het achtergrondverhaal gaat over een familiebedrijf van de twee broers Leo en Noah, die ingehuurd kunnen worden om attracties op te lappen. "Inventariseer de schade, repareer de attractie, ruim de rommel op en maak een testrit", staat in de beschrijving van ontwikkelaar Forestlight Games.





Eén van de grootste uitdagingen is werken op grote hoogte, zeggen de initiatiefnemers. "Je zult de hoogte in moeten om een klein schroefje los te draaien dat voor een dramatische achtbaanrit kan zorgen. De samenwerking tussen de broers is de basis voor je succes."



Rollercoaster Mechanic wordt ontwikkeld voor Windows-computers. De exacte releasedatum van het spel is nog niet bekend. Een videotrailer verscheen afgelopen jaar al.

