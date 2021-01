Europa-Park

Nieuw boek over verleden, heden en toekomst van Europa-Park en attractiebouwer Mack Rides

Een nieuw boek brengt een eerbetoon aan attractiebouwer Mack Rides, de huisleverancier van Europa-Park. Verspreid over 190 pagina's komen alle belangrijke projecten van de gerenommeerde Duitse fabrikant voorbij, van spectaculaire achtbanen tot wereldberoemde familieattracties en van bioscoopfilms tot virtualreality-belevingen.



Het boek is verdeeld in de tien hoofdstukken Motivation, Ancestors, Digital, Enthusiasm, Bold, You, Makers, Action, Creative, Knowledgable. Samen vormen die letters de boektitel: Made by Mack. Naast Mack Rides is er aandacht voor zusterondernemingen MackMedia en Mack NeXT.





Made by Mack staat uitgebreid stil bij de ontstaansgeschiedenis van het in 1780 opgerichte bedrijf, dat zich in eerste instantie richtte op de productie van postkoetsen en woonwagens. Later kwamen daar kermisattracties bij. Sinds 1975 heeft Mack Rides een eigen pretpark dat min of meer fungeert als showroom; Europa-Park in Zuid-Duitsland.



Walibi Holland

Andere attractieparken vragen Mack tegenwoordig voor het bouwen van de ene na de andere rollercoaster. In het boek worden onder meer Lost Gravity in Walibi Holland, Star Trek: Operation Enterprise in Movie Park Germany en Helix in het Zweedse Liseberg besproken.



Ook stipt men toekomstige projecten aan. Verder wordt gesproken over de goede band met Disney. Waar Mack de Amerikanen eerder imiteerde, wordt het bedrijf nu juist ingehuurd door The Walt Disney Company om attracties te ontwikkelen.



Verzendkosten

Made by Mack is voor 39,90 euro te koop in de webshop van Europa-Park. De verzendkosten naar Nederland bedragen 8 euro. Het boek is verkrijgbaar in het Duits, Engels en Frans. In de Duitse versie zijn de titels van de hoofdstukken vervangen door Mut, Ansporn, Digital, Euthusiasmus, Begeisterung, You, Macher, Aufbruch, Chance en Kreativität.

























