Wildlands Adventure Zoo Emmen

Wildlands-directeur noemt corona-ontkenners 'knettergek'

Erik van Engelen, de directeur van Wildlands Adventure Zoo Emmen, is helemaal klaar met corona-ontkenners. In een Twitter-bericht noemt hij twee actievoerders die naar Amsterdam kwamen om te protesteren tegen de coronamaatregelen "knettergek".



De dierentuinbaas reageert op een bizar filmpje van de lokale zender AT5. Daarin komt een oudere Limburgse man aan het woord die doodleuk vertelt dat het coronavirus inmiddels niet meer actief is. "In maart toen hadden we corona, maar nu is er geen corona", aldus de verstrooide Limburger.





ZIE OOK: Directeur Wildlands doet opmerkelijke uitspraak over coronadrukte



"Laat je niks wijsmaken", vervolgt de man. "Er ligt niemand op de ic. De artsen die faken alles. De artsen faken alles. Die krijgen voor iedere patiënt 20.000 euro. Maar ja, zoiets wordt toch niet uitgezonden."



Wappie

Wildlands-directeur Van Engelen kan er met zijn pet niet bij. "En ook doodleuk protesteren tegen de Rutte-dictatuur", verzucht hij. "In Moskou wordt Navalny opgepakt. Hoe kunnen mensen hier zo wappie worden?"



De demonstratie op het Museumplein was verboden door de gemeente Amsterdam. Toch kwamen er zo'n tweeduizend mensen op af. Uiteindelijk moest het terrein schoongeveegd worden door de Mobiele Eenheid, onder meer met een waterkanon. Er zijn meer dan honderd personen opgepakt.



Heel erg moeilijk

Afgelopen zomer merkte Van Engelen al dat er verzet was tegen de coronaregels, ook in Wildlands. "We zien soms twee extremen: mensen die vinden dat we veel te weinig doen en mensen die vinden dat we veel te veel doen", zei hij. "Ik vind het in deze tijd heel erg moeilijk om het goed te doen."

ZIE OOK: Directeur Wildlands Emmen blijft nog een jaartje extra