Dolfinarium vreest dat heropening nog maanden op zich laat wachten

Het Dolfinarium in Harderwijk houdt er rekening mee dat de landelijke lockdown nog een hele poos gaat duren. Nederlandse pretparken en dierentuinen moeten vooralsnog tot en met 9 februari dicht blijven. Bij het Dolfinarium wordt ondertussen gevreesd dat de poorten pas in april weer geopend mogen worden, vertelt parkmanager Alex Tiebot aan Looopings.



Vorige week werd bekend dat de lockdown - die eigenlijk tot en met 19 januari zou duren - met drie weken verlengd wordt. Tiebot verwacht dat het daar niet bij zal blijven. "Wij staan natuurlijk te springen om weer open te gaan, maar tegelijkertijd proberen we ook realistisch naar de huidige situatie te kijken", zegt hij.





Het liefst zou het Dolfinarium al tijdens de voorjaarsvakantie in februari weer bezoekers verwelkomen. "Als het veilig en verantwoord kan in februari, dan gaan we uiteraard open", aldus de manager. "Wat dat betreft kunnen we snel genoeg schakelen."



Overheid

Tiebot acht de kans echter groter dat de overheid anders zal besluiten, gezien alle ontwikkelingen op coronagebied. "Ik denk dat de voorjaarsvakantie moeilijk zal worden. Vooralsnog denken we dat april realistischer is. We hopen dan weer te kunnen knallen."

