Video: zebra's, tijgers en rode panda's Beekse Bergen in de sneeuw

Ook in Safaripark Beekse Bergen heeft het dit weekend gesneeuwd. Een YouTube-video laat zien hoe de bewoners van de bekende Brabantse dierentuin de sneeuw ontdekken. "Onze wilde dieren werden vanochtend wakker in een wit landschap", meldt het park.



Inmiddels is de sneeuw alweer gesmolten. "Maar voordat de dooi inzette, konden onder andere de zebra's, tijgers, rode panda's en wilde honden nog even van de sneeuw genieten."





Overigens is Beekse Bergen niet helemaal gesloten tijdens de lockdown. Wie wilde beesten wil zien, kan een verblijf boeken in het Safari Resort. De vakantiehuisjes daar kijken uit over gebieden met bijvoorbeeld giraffen, neushoorns, struisvogels, zebra's of leeuwen.

