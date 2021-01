Efteling

Efteling deelt foto's van attracties in de sneeuw

Door de landelijke lockdown is de Efteling al ruim een maand stil en verlaten. Daardoor kunnen fans de gevallen sneeuw in het attractiepark dit weekend niet met eigen ogen aanschouwen. Speciaal voor hen deelt de Efteling nu zelf enkele plaatjes van besneeuwde attracties.



Op de zeven foto's staan het Huis van de Vijf Zintuigen, Villa Volta, het Volk van Laaf, het Sprookjesbos, de Python, Symbolica en de fontein bij horecacomplex Station de Oost. "Voor iedereen die de Efteling mist, hebben we vandaag winterse foto's gemaakt", laat het park weten.





Ondanks de winterse sferen zijn alle decoraties voor de Winter Efteling al afgebroken. Eigenlijk zou het winterseizoen tot en met eind januari duren. Vanwege de coronabeperkingen werd eerder al besloten om de Winter Efteling vroegtijdig te beëindigen.

























