Europa-Park

Video: dikke laag sneeuw in gesloten Europa-Park

Europa-Park is voor het eerst sinds 2014 bedekt onder een dikke laag sneeuw. Hoewel het Zuid-Duitse attractiepark momenteel gesloten is, kunnen fans wel meegenieten van de winterse taferelen. Op Twitter verscheen een video met feeërieke dronebeelden van het besneeuwde pretpark.



Daarin komen onder meer mega coaster Silver Star, lanceerachtbaan Blue Fire, waterachtbaan Atlantica SuperSplash en houten achtbaan Wodan voorbij. Verder bracht men splash battle Whale Adventures - Northern Lights en het Franse themagebied in beeld.





Door de coronacrisis moest het volledige winterseizoen van Europa-Park geannuleerd worden. Het park wil in het voorjaar weer opengaan voor publiek. Een openingsdatum is nog niet bekendgemaakt.

