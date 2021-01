Pairi Daiza

Dierenpark Pairi Daiza redt 477 reptielen van de dood

Pairi Daiza heeft in 2020 maar liefst 477 reptielen van de dood gered. De beesten werden achtergelaten door hun eigenaren of in beslag genomen door de politie. Ze mogen de rest van hun leven in de Belgische dierentuin blijven.



Het park heeft een speciale stichting, de Pairi Daiza Foundation, die zich richt op de harmonie tussen mens en natuur. Het verzorgen van dakloze reptielen behoort al jaren tot de kernactiviteiten.





53 procent van de in 2020 opgevangen dieren waren geelwang- of roodwangschildpadden. Die zijn gewoon verkrijgbaar in de dierenwinkel, maar kunnen behoorlijk groot worden. Veel mensen zetten de beesten daarom uit in de natuur als ze eenmaal volwassen zijn.



Krokodillen

Daar komen de schildpadden vaak op gruwelijke wijze om het leven óf ze brengen ernstige schade toe aan het ecosysteem in bijvoorbeeld vijvers. Verder ving Pairi Daiza ook slangen, leguanen, hagedissen en zelfs drie brilkaaimannen op. Deze krokodillen kunnen wel drie meter lang worden.



Het opvangcentrum bevindt zich in de Mersus Emergo, en gigantische replica van een walvisvaarder. Bezoekers van Pairi Daiza kunnen een deel van de reptielen bewonderen en lezen wat er met ze is gebeurd. De dierentuin hoopt mensen zo bewust te maken van deze problematiek.













