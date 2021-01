Ouwehands Dierenpark Rhenen

Ouwehands Dierenpark: ruim 40 procent minder bezoekers in 2020

Het bezoekersaantal van Ouwehands Dierenpark in Rhenen kwam afgelopen jaar ruim 40 procent lager uit dan in 2019. In een seizoen vol sluitingen en beperkingen wist de dierentuin 630.000 bezoekers te lokken. Dat meldt een woordvoerster aan Looopings.



In 2018 en 2019 passeerden nog 1,06 miljoen bezoekers de poort, een record. Door het coronavirus en de bijbehorende maatregelen leverde het dierenpark vorig jaar 40,5 procent van dat aantal in.





Ondanks de dramatische daling was 2020 geen droevig jaar voor Ouwehands Dierenpark. Op 1 mei werd pandajong Fan Xing geboren. Nooit eerder kwam in Nederland een reuzenpanda ter wereld. In het najaar zorgde de jonge panda voor lange rijen.



Lichtfestival

Eigenlijk had op 18 december het lichtfestival China Light: Magic Forest van start moeten gaan. Door de landelijke lockdown is het park echter sinds half december dicht. Dat blijft vooralsnog zo tot en met 9 februari. De dierentuin verwacht dat het festival op 11 februari alsnog kan starten.

