Plopsaland De Panne

Nieuwe achtbaan Plopsaland draait om muziekfestival Tomorrowland

De spectaculaire nieuwe spinning coaster van Plopsaland De Panne krijgt een ongebruikelijk thema. Het Vlaamse pretpark gaat een samenwerking aan met muziekfestival Tomorrowland. De achtbaan, die dit jaar opengaat, komt in het teken te staan van het bekende dance-evenement.



Plopsa spreekt over de "meest spectaculaire rollercoaster van Europa". De attractie krijgt de naam The Ride To Happiness by Tomorrowland. "De extreme spinning coaster wordt volledig binnen de magie van Tomorrowland opgebouwd", belooft het park.





Tomorrowland zorgt voor de invulling van het thema. "Het creatieve team van het festival werkt samen met de Plopsa Group om de unieke sfeer die elke zomer in Boom heerst, te vertalen naar dit unieke partnership."



Soundtrack

Het festival is ook verantwoordelijk voor de soundtrack, gebaseerd op de officiële Tomorrowland-tune van filmcomponist Hans Zimmer. Die zal te horen zijn tijdens de rit. "Het zal de ervaring voor elke bezoeker extra sensationeel maken", aldus Plopsa.



Voor Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof komt naar eigen zeggen een droom uit. "Door deze samenwerking zullen we allebei een nog groter publiek kunnen entertainen, waardoor we elkaar alleen maar sterker maken", denkt hij. Beide partijen zijn van plan om in de toekomst vaker samen te werken voor Europese pretparkprojecten.



Skyline

De komst van de achtbaan is belangrijk voor Plopsaland, zegt de directeur. "De coaster is al van ver op de autosnelweg te zien en verandert de volledige skyline van het park, wat zorgt voor een heel nieuwe dimensie." The Ride To Happiness moet "een trekpleister voor bezoekers uit binnen- en buitenland" worden. Een openingsdatum is nog niet bekend.



Het gaat om een totale investering van 17,5 miljoen euro. Eerder liet Plopsa weten dat de achtbaan ongeveer 15 miljoen euro zou gaan kosten. De 35 meter hoge spinning coaster, met vijf inversies en twee lanceringen, werd gebouwd door de Duitse fabrikant Mack Rides. Van het attractietype bestaat wereldwijd nog maar één exemplaar; in de Verenigde Staten.



Parijs

Eerder had Plopsaland een ander thema op het oog voor de imposante attractie. Eind 2019 werd beweerd dat de achtbaan in het teken kwam te staan van een "ondergronds station in Parijs". Vorige maand gaf directeur Van den Kerkhof toe dat over het thema nog geen definitieve beslissing was genomen.





















