Veel klachten over geldigheid Efteling-tickets Albert Heijn: 'Echt schandalig'

Het regent klachten over de geldigheid van Efteling-tickets gekocht bij Albert Heijn. De toegangskaarten, aangeschaft via de jaarlijkse spaaractie bij de supermarktketen, zouden tot en met 18 december 2020 geldig zijn. Het attractiepark is echter sinds 15 december dicht. Wie nog geen reservering had geplaatst, is zijn of haar geld kwijt.



Alleen op de website Klacht.nl zijn al tientallen berichten te vinden van boze klanten die kunnen fluiten naar hun centen. Ze betaalden vaak honderden euro's voor entreebewijzen, die ze door de sluiting van de Efteling niet meer kunnen gebruiken. "De Efteling moet niet zo flauw doen", zegt een woordvoerder van de Consumentenbond over de kwestie.





Tot overmaat van ramp blijkt het park nu ook een mail met foutieve informatie verspreid te hebben. Daarin beloofde de Efteling dat de tickets gebruikt konden worden tot en met zondag 3 januari 2021. Veel Albert Heijn-klanten waren dan ook van plan om een bezoek te plannen in de kerstvakantie.



Erg duur

"De tickets zijn meer dan 100 euro waard en dat is toch erg zonde", luidt één van de reacties op Klacht.nl. "Nu zegt de Efteling gewoon doodleuk dat de kaarten niet verlengd worden", schrijft Emmy Jacobs. "Echt schandalig. Kaarten zijn erg duur." Michael van Asselt: "Betaald is betaald en aan de sluiting kunnen wij als consumenten niks aan doen."



"Het kan toch niet zo zijn dat we de 340 euro kwijt zijn?", wil ene Joyce weten. "Ik had een humane reactie verwacht van de Efteling", zegt iemand. Weer een ander foetert: "Ik had twee AH-tickets. Al betaald, krijg nu geen compensatie, geen korting, niks. Belachelijk! Lekker gratis geld opstrijken."



Duizenden euro's

Ook een exemplarische reactie: "Wij hebben voor enkele duizenden euro’s kaarten gekocht voor onze groep. Echter zijn deze geannuleerd en nu zegt de Efteling: u krijgt niet uw geld terug." De berichten op Klacht.nl vormen slechts een fractie van de totale hoeveelheid klachten. De Efteling werkt namelijk niet samen met het openbare platform: alleen klachten die rechtstreeks naar het attractiepark gestuurd zijn, worden in behandeling genomen.



De Efteling profileert zich al jaren als een extreem klantvriendelijk bedrijf dat gastvrijheid hoog in het vaandel heeft staan. Waarom is men dan niet wat coulanter? De reeds betaalde tickets waren immers nog geldig toen het park moest sluiten door de landelijke lockdown.



Andere voorwaarden

Maar de Efteling is zich van geen kwaad bewust, laat een woordvoerder weten. "Actietickets zijn voordelig geprijsd en hier hangen daarom altijd andere voorwaarden aan dan reguliere tickets", meldt hij. "We gaan hier hetzelfde mee om als andere jaren."



Maar in andere jaren werd de Efteling niet gesloten in de laatste week dat de kaarten geldig waren, toch? "Dat klopt, maar het gaat nu om slechts vier doordeweekse dagen. Daarna zouden de tickets sowieso niet meer geldig zijn. Wie voor deze dagen al gereserveerd had, zal worden gecompenseerd. Bovendien is de geldigheid van de kaarten al een hele maand verlengd tijdens onze sluiting in november, die veertien dagen duurde."



Pech

Er wordt wel een oplossing gezocht voor de mensen die een mail hebben gehad waarin per abuis 3 januari als einddatum wordt genoemd. Alle andere Albert Heijn-klanten zonder reservering hebben vooralsnog gewoon pech.



Flauw, vindt de Consumentenbond. "De Efteling zou makkelijk kunnen zeggen: we plakken er een week aan vast, vanaf de heropening", zegt een voorlichter in gesprek met Looopings. "Daar gaat zo'n bedrijf echt niet aan onderdoor. Ik zou zeggen: los het gewoon netjes op en doe daar niet kinderachtig over."



Recht

Mag het wel wat de Efteling doet? "Strikt juridisch gezien hebben deze mensen betaald voor een kaartje. Ze hebben er gewoon recht op om het ticket te kunnen gebruiken. De Efteling kan zich daarbij niet beroepen op overmacht."



De Efteling-woordvoerder wil zelf niet ingaan op het juridische aspect. "Dat moet per situatie bekeken worden", beweert hij.

