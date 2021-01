Walibi Holland

Entreeprijs Walibi Holland iets omhoog in 2021

De toegangsprijs van Walibi Holland wordt licht verhoogd. Bezoekers betalen dit jaar 1 euro meer voor een kaartje dan in 2020, vertelt een woordvoerster aan Looopings. Een ticket voor volwassenen gaat 36 euro kosten in het voor- en naseizoen. In juli en augustus kost een entreebewijs 38 euro.



Kinderen in de leeftijd 3 tot en met 5 jaar zijn de helft van het reguliere tarief kwijt: 18 euro in het laagseizoen, 19 euro in het hoogseizoen. Voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar moet 29 euro afgerekend worden in het laagseizoen en 31 euro in de zomermaanden.





Een parkeerplek kost 9,50 euro. Voor de Halloween Fright Nights in oktober gelden aangepaste tarieven. Die zijn nog niet bekend.



Treinen

Walibi Holland opent dit jaar geen nieuwe attractie. Wel wordt een bestaand themagebied vernieuwd. In themadeel Exotic krijgen de attracties Condor, El Rio Grande en Los Sombreros een opknapbeurt. Voor de Condor bestelde Walibi nieuwe treinen.

