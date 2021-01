Efteling

Efteling verwacht dat het park in februari 2021 open kan

De Efteling rekent erop dat er in februari gewoon weer bezoekers verwelkomd kunnen worden. Het attractiepark is sinds half december dicht vanwege een landelijke lockdown in verband met het coronavirus. Die duurt zeker tot en met 9 februari. Hoewel de vooruitzichten niet erg hoopvol zijn, gaat de Efteling vooralsnog uit van een heropening op 10 februari.



Vandaag werden de openingstijden voor de periode tot en met 28 maart bekendgemaakt. Ook is het vanaf nu mogelijk om tickets te bestellen en tijdsloten te reserveren voor die data. "Ondanks de huidige sluiting kun je al wel je bezoek aan de Efteling reserveren", laat men weten. "Zelfs al voor de voorjaarsvakantie."





De Efteling zegt in februari en maart dagelijks open te zijn van 10.00 of 11.00 uur tot 18.00 uur, met uitzondering van enkele weekenden. Op 27 en 28 februari is het park naar verwachting open van 10.00 tot 19.00 uur. Op 6, 7, 27 en 28 maart moeten bedrijfsevenementen plaatsvinden, van 09.00 tot 20.00 uur. Abonnementen zijn dan niet geldig.



Narcissen

Ook in coronatijd investeert de Efteling in voorjaarsbloeiers, belooft het park. "Met een beetje geluk zijn de eerste narcissen al te zien tijdens je bezoek in februari en maart. Elk najaar planten we wel tienduizenden bloembollen zoals tulpen, hyacinten en narcissen in de volle grond. Daarnaast staan in het voorjaar ook overal potten, schalen, bakken en ruim honderd hanging baskets met fris lentegroen."



De entreeprijs varieert tussen 38 euro en 45 euro, afhankelijk van de verwachte drukte. In coronatijd geeft het park geen korting als tickets op internet worden besteld. Voorheen kregen bezoekers online 2 euro korting op de kassaprijs.



Versoepelingen

Het Outbreak Management Team, dat de overheid adviseert bij de bestrijding van de coronapandemie, denkt dat er op zijn vroegst in maart versoepelingen mogelijk zijn. De zeer besmettelijke Britse variant van het coronavirus kan ervoor zorgen dat de coronamaatregelen nóg langer van kracht blijven.

