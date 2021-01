Disneyland Paris

Dit was het alternatief voor Crush's Coaster in Disneyland Paris

Het had niet veel gescheeld of de populaire Disney-achtbaan Crush's Coaster was nooit gebouwd. Disneyland Paris had voor de locatie van de overdekte spinning coaster eigenlijk een heel andere attractie in gedachten. Dat vertelt voormalig Disney-imagineer Jim Shull op social media.



Hij bemoeide zich destijds met themagebied Animation Courtyard in het Walt Disney Studios Park. "Het doel was om een toegangspoort te maken richting het animatiegedeelte van het park", schrijft Shull op Twitter. Dat bestond in eerste instantie alleen uit een theatershow, een presentatie over animatietechniek en Flying Carpets Over Agrabah, een carrousel met vliegende tapijten.





"Dit deel van het park miste identiteit en focus", weet Shull. "De transformatie naar Toon Studio loste dat probleem op." Die uitbreiding, bestaand uit Finding Nemo-achtbaan Crush's Coaster, autootjesmolen Cars Quatre Roues Rallye en een meet-and-greet-plek, opende in 2007.



Vliegtuigjes

"Het oorspronkelijke idee was een Barnstormer-achtbaan en een theekopjesmolen", aldus de oud-Disney-medewerker. Met Barnstormer doelt hij op een simpele kinderachtbaan in het Amerikaanse Disney-park Magic Kingdom, met karretjes in de vorm van vliegtuigjes.



"Toen ik me bij het project voegde, heb ik het totale investeringsbedrag gebruikt om de allereerste spinning coaster en de eerste Cars-attractie te openen." Er was echter weinig geld beschikbaar voor decors. Toch heeft Shull geen spijt van zijn keuze om de kinderachtbaan te vervangen door Crush's Coaster.



Meer attracties

"Als ik een ongelimiteerd budget had gekregen, was het project beter geworden, maar met dezelfde attractietypes", zegt hij nu. "De eerste prioriteit is altijd het vertellen van verhalen, daarna komt pas budgetteren. Walt Disney Studios had meer attracties en meer sfeer nodig. Nog steeds, trouwens."





