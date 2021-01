Walibi Belgium

Walibi Belgium investeert in duizenden bomen en planten bij nieuwe achtbaan

Walibi Belgium zorgt ervoor dat een nieuw parkdeel allesbehalve kaal wordt. In het exotisch themagebied, waar de 50 meter hoge achtbaan Kondaa staat, komen maar liefst 16.000 nieuwe bomen en planten te staan. Op foto's is te zien hoe vrachtwagens vol groen in het pretpark arriveren.



Walibi werkt voor de beplating samen met de gespecialiseerde firma Van Pelt Boom- en Rozenkwekerijen. "Het zijn meer dan tachtig verschillende soorten, waarvan veertien uitzonderlijke varianten", weet de voorlichtster. "Het groen zal deze plek transformeren tot een dichtbegroeide en weelderige exotische zone."





Met Kondaa heeft Walibi Belgium de hoogste en snelste achtbaan van de Benelux in handen. De topsnelheid bedraagt zo'n 113 kilometer per uur. Een openingsdatum is nog niet bekendgemaakt. In het gebied komt verder onder meer een kinderattractie met vliegtuigjes te staan.

















































