Londense dierentuin wijst doodswens van komiek Ricky Gervais af

London Zoo laat de doodswens van acteur Ricky Gervais (59) niet in vervulling gaan. De Britse komiek vertelde eerder deze maand in een interview dat hij na zijn overlijden graag gevoerd zou worden aan de leeuwen in de Londense dierentuin. Volgens de directie van het dierenpark is dat echter geen goed plan.



Gervais deed zijn uitspraken in gesprek met talkshowpresentator Conan O'Brien. "Ik zou het een mooi idee vinden om gevoerd te worden aan de leeuwen in London Zoo", zei de Brit. "Dat zou toch nuttig zijn? In deze wereld nemen we alleen maar, we geven nooit iets terug."





Gevoerd worden aan de leeuwen zou ontzettend milieuvriendelijk zijn, betoogde Gervais. "Dieren, bossen, alles dat beweegt vernietigen we. Alles wat we doen, is voor onszelf. We zijn niet eens voedsel voor andere dingen. Dus ik dacht, het minste wat ik kan doen..."



Dikker

De vegetarische acteur gaf toe zich ook wel te verheugen op de blik van toeristen die zien hoe een "dode, dikke, naakte 73-jarige" bij de leeuwen gegooid wordt. "Dat mensen zeggen: is dat niet die gast van The Office? Wie, Steve Carell? Nee, verdomme, niet Steve Carell. Deze is veel dikker."



Vervolgens beschreef Gervais al schaterlachend zeer gedetailleerd hoe zijn testikels verorberd zouden worden door twee leeuwen. "Zoiets als in Lady en de Vagebond."



Kraakbeen

London Zoo gaat niet van het aanbod gebruikmaken, laat operationeel directrice Kathryn England weten. "Ik vermoed dat Ricky iets te veel kraakbeen bevat voor onze leeuwen", luidt de reactie.



Ze maakt van de gelegenheid gebruik om aandacht te vragen voor de financiële situatie van het park. "Vanwege de lockdown hebben we het financieel lastig. Als iemand iets terug wil doen: donaties zijn welkom, zodat we onze leeuwen een fatsoenlijk dieet kunnen geven."

