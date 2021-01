Nieuws

Kaartje Walibi Belgium gaat dit jaar 41,50 euro kosten

Walibi Belgium grijpt de komst van een nieuwe achtbaan aan om de entreeprijs te verhogen. Het pretpark vraagt dit jaar 41,50 euro voor een toegangsbewijs voor volwassenen. Dat is 2 euro meer dan het kassatarief van 2020.



In de Belgische Walibi-vestiging wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een spectaculaire coaster van maar liefst 50 meter hoog: Kondaa. Die recordbrekende attractie - de hoogste en snelste van de Benelux - moet ergens van betaald worden, vertelt een woordvoerster aan Het Nieuwsblad.





ZIE OOK: Nieuwe achtbaan Walibi Belgium gaat Kondaa heten: dit is het logo



"Wij hebben 25 miljoen euro geïnvesteerd, terwijl de omzet vorig jaar gehalveerd werd", zegt ze. "Dat heeft consequenties." Het is voor het eerst dat de ticketprijs van het park stijgt tot boven de 40 euro. Online zijn wel goedkopere kaartjes verkrijgbaar.

ZIE OOK: Entreeprijs Efteling voor het eerst in 23 jaar niet verhoogd