Wildlands Adventure Zoo Emmen

Wildlands denkt niet dat ontsnapte wasberen ooit nog terugkomen

De wasberen die afgelopen zomer ontsnapten uit Wildlands Adventure Zoo Emmen worden waarschijnlijk nooit gevonden. Dieren- en plantenmanager Jan Bijma gaat ervan uit dat de verdwenen dieren niet meer terugkomen, vertelt hij in een interview. Of ze inmiddels overleden zijn, is niet duidelijk.



Eind augustus werd bekend dat het Drentse dierenpark vijf wasberen kwijt was. Begin september had Wildlands nog hoop op een goede afloop, omdat de dieren goed kunnen overleven in het Nederlandse klimaat. Inmiddels is het vijf maanden na de ontsnapping en ontbreekt van de vermiste wasberen nog steeds ieder spoor.





"Ik heb zelf dertien jaar lang met wasberen gewerkt", vertelt manager Bijma. "Ik dacht dat ik een aardige kijk had op wat een wasbeer kan, maar ik moet helaas bekennen dat dat niet helemaal waar is als het om de wilde wasbeer gaat." Het Raccoon Creek-verblijf, waar ook stinkdieren en zeehonden werden gehouden, bleek niet bestand te zijn tegen de nieuwsgierigheid en inventiviteit van de wasberen.



Spijtig

"We missen nog steeds enkele wasberen en die gaan we ook niet meer terugkrijgen", aldus Bijma. "En dat is heel spijtig. Maar als je goed kijkt naar hoe we het verblijf gebouwd hebben, zou het eigenlijk niet moeten kunnen."



De overgebleven wasberen zitten sinds het incident binnen. "Nu gaan we het hele verblijf opnieuw aanpakken, met nog hogere gladde wanden en geen kieren." Dat moet in het voorjaar gebeuren. De manager benadrukt dat het gebied "geen Alcatraz" moet worden. "We willen wel proberen het mooie thema te behouden."



Diervriendelijk

Is het niet zielig dat de resterende wasberen al maanden niet naar buiten kunnen? "Het halfopen binnenverblijf is nieuw en voldoet aan alle eisen op het gebied van dierenwelzijn", reageert een woordvoerster van Wildlands. "Het belangrijkste is dat er nu geen ontsnappingsgevaar meer is. Dit is nu de diervriendelijkste oplossing."

