Wildlands Adventure Zoo Emmen

Bezoekersaantal Wildlands Adventure Zoo Emmen 40 procent omlaag

De coronacrisis laat diepe sporen na in Wildlands Adventure Zoo Emmen. Het bezoekersaantal is daar gezakt van 930.000 in 2019 naar nog maar 558.000 in 2020, een daling van 40 procent. Dat bevestigt een woordvoerster van het Drentse dierenpark aan Looopings.



Het park was het afgelopen jaar drie keer langdurig gesloten vanwege corona. Bovendien moest het maximale aantal bezoekers per dag verlaagd worden. Wat betekent de daling voor de financiën van Wildlands?





ZIE OOK: Dit jaar geen winteravonden in Wildlands Emmen: 'Niet verantwoord'



"De financiële impact van het jaar is nog niet aan te geven omdat er nog een noodfonds van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 39 miljoen euro te verdelen is onder de Nederlandse dierentuinen", reageert de voorlichtster. "De verwachting is dat dit eind februari bekend is en dan zal er ook zicht zijn op hoe Wildlands het jaar financieel afsluit."



Escape room

Ondanks het virus heeft Wildlands nog wel enkele bouwprojecten kunnen afronden. Zo kwam er een nieuw verblijf voor kleine klauwaapjes en werden er Siberische eekhoorns toegevoegd in themagebied Nortica. Een nieuwe escape room kon door de coronabeperkingen nog niet in gebruik genomen worden.



De bouw van een vliegkooi in Nortica werd opgeschort vanwege de crisis. Wel is een nieuw aquarium in het gebied inmiddels af. Als Wildlands over een tijdje weer opengaat, kunnen bezoekers daar voor het eerst een kijkje nemen.



Fans

Wildlands-directeur Erik van Engelen verwacht dat 2021 "nog echt een jaar van overleven" wordt. Toch wil hij hoopvol blijven. "We hebben ons als park zeer wendbaar getoond en ons snel aangepast aan de nieuwe omstandigheden. We hebben de kosten onder controle kunnen houden en we hebben heel veel steun gekregen vanuit onze directe omgeving en onze abonnementhouders en fans."

ZIE OOK: Wildlands Emmen verwelkomt zes kleine klauwaapjes in nieuw verblijf