Boudewijn Seapark

Belgisch pretpark wordt vaccinatiecentrum: vijfduizend coronavaccinaties per dag

Het Belgische pretpark Boudewijn Seapark in Brugge gaat gebruikt worden als vaccinatiecentrum. Omwonenden kunnen zich de komende maanden laten vaccineren tegen het coronavirus in het attractie- en dierenpark. Daarvoor wordt de ijsbaan van het park gebruikt.



Het is de bedoeling om straks vijfduizend prikken per dag te kunnen zetten. Volgens burgemeester Dirk De fauw is de plek "meer dan geschikt". "Het is gelegen op een toegankelijke en gekende locatie, met voldoende parking, vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en toegankelijk voor rolstoelgebruikers", vertelt hij aan regionale media.





Op dit moment is Boudewijn Seapark gesloten voor publiek. Om te voorkomen dat pretparkbezoekers en opgeroepen personen door elkaar heen gaan lopen als het park weer open mag, wordt voor de vaccinaties gebruikgemaakt van een andere ingang. De politie houdt de verkeersstromen in de gaten.



Samenwerking

Burgemeester De fauw is blij met de medewerking van het pretpark. "We danken alvast het Boudewijn Seapark voor de constructieve samenwerking", laat hij weten. "De bevolking zal ruim op voorhand geïnformeerd worden over hoe alles praktisch in zijn werk zal gaan."

