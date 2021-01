Family Park (Sorigny)

Frans pretpark zet pas geopende achtbaan te koop na dodelijk ongeluk

Een Frans pretpark zet een achtbaan al na één seizoen te koop. Attractiepark Family Park, gelegen in de regio Centre-Val de Loire, probeert de rollercoaster Gold Rush te slijten. De baan werd in juli 2020 in gebruik genomen. Enkele dagen later vond er een dodelijk ongeval plaats.



Een 63-jarige medewerker overleed toen hij werd geschept door een karretje. Op de website van Family Park staat dat de attractie "tijdelijk buiten gebruik" is. Het park wil op 24 april weer opengaan.





Ondertussen probeert men een nieuwe eigenaar vinden voor de 400 meter lange achtbaan. Gold Rush wordt aangeboden op RidesZone, een online platform voor tweedehands attracties. De vraagprijs ligt tussen de 150.000 en 200.000 euro.



Klassieker

De baan werd in 1975 gebouwd door de Duitse fabrikant Zierer. Na een debuut op de kermis stond de klassieker in maar liefst acht verschillende pretparken. Voorbeelden zijn Alton Towers in Engeland en het Duitse Traumland, de voorloper van Movie Park Germany.

