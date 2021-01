Miragica

Italiaans attractiepark na elf jaar failliet

Het doek is gevallen voor een attractiepark in Zuidoost-Italië. Pretpark Miragica was in 2018 voor het laatst geopend. Sindsdien werd gezocht naar een overnamekandidaat voor de noodlijdende bestemming, maar dat liep op niets uit. Afgelopen maand sprak de rechtbank het faillissement uit.



Dat gebeurde op aandringen van de Italiaanse bank UniCredit, één van de schuldeisers. Miragica was eigendom van Alfa Park. Dezelfde firma beheerde ook pretpark MagicLand, in de buurt van Rome. Die bestemming werd eind 2018 overgenomen door investeringsmaatschappij Pillarstone.





Gehoopt werd dat voor Miragica ook een nieuwe eigenaar gevonden kon worden. Uiteindelijk zijn alle geïnteresseerden afgehaakt. Daarbij speelde mee dat de recreatiebranche in 2020 zwaar getroffen werd door de coronacrisis.



Twister coaster

Miragica opende in 2009. Blikvanger was de 400 meter lange lanceerachtbaan Senzafiato, gebouwd door fabrikant Intamin. Verder waren in het park een grote waterbaan, een twister coaster, een disk'o coaster en een vrijevaltoren te vinden.



Volgens Italiaanse media had het park eind 2019 een verlies opgebouwd van 22,7 miljoen euro. Er was een negatief eigen vermogen van 14,8 miljoen euro en een schuld van bijna 21 miljoen euro.









