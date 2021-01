Diergaarde Blijdorp

Diergaarde Blijdorp kan tweeënhalve dag overleven dankzij inzamelingsactie Patricia Paay

De inzamelingsactie die Patricia Paay is gestart voor Diergaarde Blijdorp heeft tot nu toe zo'n 130.000 euro opgeleverd. Dat laat de BN'er weten op haar Facebook-pagina. Met dat bedrag kan de Rotterdamse dierentuin enkele dagen overleven. Het onderhouden van de dieren en het park kost namelijk 50.000 euro per dag.



Paay wierp zich vorige week op als hét boegbeeld voor Blijdorp. Ze riep haar volgers op om massaal geld over te maken naar de noodlijdende dierentuin, die al sinds half december gesloten is. Dat had effect. "De tussenstand voor Blijdorp is op dit moment 10.600 donaties die goed zijn voor 128.000 euro", schrijft de initiatiefneemster. "Ik ben er echt stil van."





Hoewel Blijdorp dicht is, lopen de kosten door. Per maand is de schade zo'n 1,5 miljoen euro. Dankzij de inzamelingsactie kan een faillissement van Blijdorp iets meer dan tweeënhalve dag uitgesteld worden.



Kabinet

"Alle bijdragen helpen", zegt directeur Erik Zevenbergen in gesprek met NRC. Hij kijkt ondertussen reikhalzend uit naar een veel grotere bijdrage van de overheid. Het kabinet heeft 39 miljoen euro gereserveerd voor dierentuinen die het financieel moeilijk hebben. Dat geld is echter nog niet binnen.



Paay blijft Blijdorp de komende tijd een warm hart toedragen, zegt ze. "Ik zal mij de rest van het jaar inzetten voor deze dieren en behoud van de diergaarde. Dat beloof ik!"

