Nieuws

Sluiting Nederlandse pretparken en dierentuinen met drie weken verlengd

De pretparken en dierentuinen in Nederland blijven drie weken langer dicht. Dat heeft minister-president Mark Rutte zojuist bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Eigenlijk zou de landelijke lockdown tot en met dinsdag 19 januari duren. Omdat de besmettingscijfers nog steeds hoog zijn, wordt de lockdown verlengd.



Nederlandse attractie- en dierenparken zullen dus in ieder geval tot en met dinsdag 9 februari gesloten moeten blijven, net als onder meer niet-essentiële winkels, restaurants, musea, bioscopen, zwembaden en theaters.





ZIE OOK: Nederland gaat op slot: attractie- en dierenparken dicht in kerstvakantie



Voor de pretparkwereld is het kwaad in december al geschied: de kerstvakantie is normaal gesproken een belangrijke periode met veel omzet, terwijl januari en februari doorgaans rustige maanden zijn. Veel parken, waaronder Walibi Holland, Attractiepark Slagharen en Avonturenpark Hellendoorn, zijn in deze periode dan ook standaard dicht.



Verblijf

De Efteling had eerder al besloten om de Winter Efteling, die eigenlijk tot en met 31 januari zou duren, vroegtijdig af te breken. Vakantieparken en hotels mogen nog wel bezoekers ontvangen. Om die reden is het nog steeds mogelijk om een verblijf te boeken bij de Efteling, Duinrell en Beekse Bergen, hetzij zonder toegang tot de parken zelf.

ZIE OOK: Alleen vakantiepark openen heeft geen zin, zegt directeur Slagharen