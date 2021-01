Walibi Holland

Bizar: op het Walibi-terrein stond al in 1976 een achtbaan

We kennen Walibi Holland vandaag de dag van spectaculaire achtbanen als Goliath (2002), Lost Gravity (2016) en Untamed (2019), maar op het Walibi-terrein stond 45 jaar geleden al een grote rollercoaster. In 1976 huisvestte het park namelijk de kermisachtbaan City Jet.



Dat blijkt uit foto's van Ton Koppei en Stichting Kermiscultuur, die opdoken via internetforum pretpark.club.





Het huidige Walibi opende in 1971 als een agrarisch themapark met de naam Flevohof. Er waren onder meer exposities, natuurtuinen en kassen te vinden. Om het dagje uit aantrekkelijker te maken voor jongeren, haalde men halverwege de jaren zeventig klaarblijkelijk de City Jet binnen.



Afgebroken

Die werd destijds geëxploiteerd door de Duitse kermisfamilie Müller-Brüne. Hoelang de attractie precies in de Flevohof te vinden was, is niet bekend. Naar verluidt stond de baan vanaf de jaren tachtig achtereenvolgens in het Engelse Drayton Manor en het Franse Nigloland, waar de attractie eind 2017 is afgebroken.



Volgens online naslagwerk Roller Coaster DataBase is de coaster tegenwoordig operationeel in het Franse pretpark Parc de la Vallée, onder de naam Bobsleigh.



Keverbaan

De Flevohof ging begin jaren negentig failliet. In 1994 heropende het park als Walibi Flevo. De oudste nog bestaande achtbaan in het pretpark is overigens kinderachtbaan Drako, in 1992 geopend als Keverbaan.













