Parque Warner Madrid

Achtbanen in de sneeuw: winterse plaatjes uit Madrid

In de Spaanse hoofdstad Madrid is deze week uitzonderlijk veel sneeuw gevallen. Ook pretpark Parque Warner Madrid werd bedekt onder een dikke laag sneeuw. Op social media deelt het Warner Bros.-attractiepark bijzondere foto's van besneeuwde achtbanen en andere winterse taferelen.



"Dit zijn geen speciale effecten; het is de magie van echte sneeuw die onze filmsets transformeert tot een winters decor", meldt Parque Warner. Het pretpark is momenteel gesloten. Dankzij enkele tientallen foto's kunnen thuisblijvers er toch van meegenieten.





Spanje gaat gebukt onder de hevigste sneeuwstorm van de afgelopen vijftig jaar, met zeer lage temperaturen en op sommige plekken tot wel vijftig centimeter sneeuw. Het nieuwe seizoen van Parque Warner Madrid moet eind maart van start gaan.













































































