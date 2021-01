Efteling

Efteling wijst twee plekken aan voor uitbreiding in attractiepark

Als de Efteling geen toestemming krijgt om te groeien, kan er nog op twee plekken in het attractiepark gebouwd worden. Dat laat de Efteling weten in een reactie op een uitspraak van de Raad van State. De bestuursrechter zette in oktober vraagtekens bij de bewering dat er in het huidige pretpark nauwelijks meer ruimte is voor uitbreiding.



Zo'n 90 procent van het bestaande terrein is namelijk onbebouwd. De Efteling heeft echter voorgenomen om maximaal 11 procent van het park te bebouwen. In de uitspraak vroeg de Raad van State om duidelijker toe te lichten waarom dat percentage niet omhoog kan. Dan zou de Efteling namelijk geen extra grondoppervlak nodig hebben.





ZIE OOK: Bestemmingsplan Efteling nog steeds niet in orde: voorlopig geen uitbreiding



De gemeenteraad komt nu namens de Efteling met een antwoord: dat een stuk land niet bebouwd is, wil niet zeggen dat de grond niet gebruikt wordt. "Op de betreffende gronden zijn bestaande attracties, parkeervoorzieningen, infrastructurele voorzieningen zoals wandelpaden en pleinen, waterpartijen en groenvoorzieningen aanwezig. Het bestaande attractiepark meet 72,7 hectare. Daarvan is 71,44 hectare in gebruik en daarom niet geschikt en beschikbaar voor de beoogde uitbreidingsplannen."



Unieke karakter

Bovendien is het "onwenselijk dat de verstening van het bestaande attractiepark toeneemt" omdat de Efteling "een sprookjesachtige omgeving met veel aandacht en ruimte voor een natuurlijk landschap met verrassingselementen" wil blijven. "Dit maakt de Efteling uniek. Het is belangrijk dat dit unieke karakter behouden blijft, ook om de impact van het bestaande attractiepark op de omgeving te beperken."



Uit een bijgevoegde kaart blijkt dat momenteel zo'n 10 procent van het park bebouwd is: de totale oppervlakte van alle gele vlakken. In de groen gemarkeerde gedeeltes zou ook niet gebouwd kunnen worden. Die zijn volgens de Efteling in gebruik als "thematische werelden die behoren bij een bepaalde attractie". "Ze bestaan ook uit verhardingen, attractieonderdelen en beplanting."



Bakkerij

Maar waar kan er dan nog wel gebouwd worden? De Efteling wijst drie plekken aan, waarvan er één al gereserveerd is. Op een stuk grond van 3198 vierkante meter tussen Max & Moritz en wildwaterbaan Piraña wordt dit jaar namelijk een grote bakkerij gebouwd.



Wat overblijft is een gebied tussen het Spookslot en Baron 1898 van 4813 vierkante meter en een grasveld naast de Python van 4586 vierkante meter. "De conclusie luidt dat er in het bestaande attractiepark nog circa 9000 vierkante meter beschikbaar is om nieuwe ontwikkelingen te realiseren." Lang niet genoeg om de komende decennia te kunnen overleven, denkt men. "Deze beperkte ruimte is volstrekt ontoereikend om de plannen van de Efteling te realiseren en de Efteling toekomstbestendig te maken."



Volk van Laaf

Jaren geleden noemde de Efteling-directie nog een ander gebied toen gevraagd werd naar eventuele uitbreidingen in het bestaande park. Destijds werd gekeken naar een grasveld tussen het Volk van Laaf en kantoorgebouw Stuurhuys. "Dat is nog een mogelijke plek voor een attractie", zei algemeen directeur Fons Jurgens in december 2015.



De Raad van State trof afgelopen najaar in totaal vijftien gebreken aan in het bestemmingsplan van de Efteling. Het park en de gemeente Loon op Zand hebben een half jaar de tijd gekregen om die pijnpunten te verhelpen. Tot die tijd is het bestemmingsplan geschorst.

ZIE OOK: Efteling presenteert plannen voor nieuwe bakkerij bij Max & Moritz