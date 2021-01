Zoo Krefeld

Chimpansees in Duitse dierentuin kunnen al een jaar niet naar buiten

Twee chimpansees in het Duitse dierenpark Zoo Krefeld kunnen al ruim een jaar niet naar buiten. Begin vorig jaar brandde het apenhuis in de dierentuin volledig af. Vijftig dieren kwamen om het leven, waaronder gorilla's, orang-oetans, leeuwaapjes en een chimpansee. De chimpansees Bally en Limbo wisten de vuurzee te overleven.



Ze werden opgevangen in een leegstaand binnenverblijf voor gorilla's, elders in het park. Zoo Krefeld beloofde te zoeken naar een nieuw onderkomen voor de dieren, in een andere dierentuin. Dat is echter nog steeds niet gelukt.





Om die reden bevinden de apen zich nog steeds in een gedeeld verblijf van 4 meter hoog, 5,5 meter lang en 5 meter breed. Verder hebben ze aparte slaaphokken, maar er is geen mogelijkheid om naar buiten te gaan. "We hebben momenteel geen buitenterrein voor Bally en Limbo", bevestigt een woordvoerster aan Duitse media.



Houtsnippers

Daarmee voldoet Zoo Krefeld niet aan de minimale eisen die gelden voor chimpanseeverblijven. Wel benadrukt het park dat de binnenruimtes zo veel mogelijk zijn aangepast aan de wensen van de dieren. "Er wordt gewerkt met klimstammen, planken, touwen en hangmatten. Op de vloer liggen houtsnippers en in de slaaphokken ligt houtwol."



Maar waarom kunnen de apen niet overgebracht worden naar een andere dierentuin, waar ze wél de ruimte hebben? "Het opnemen van volwassen chimpansees in bestaande groepen is buitengewoon moeilijk vanwege hun complexe sociale gedrag", reageert de voorlichtster.



Petitie

Dierenactivisten nemen geen genoegen met die uitleg. Zij eisen dat er zo snel mogelijk een oplossing komt voor de chimpansees. Een online petitie is in enkele dagen tijd meer dan drieduizend keer getekend. "Is dit hoe je getraumatiseerde dieren behandelt?", vraagt initiatiefneemster Adrienne Kneis zich af. Ze wil dat de dieren overgebracht kunnen worden naar een apenreservaat in Zuid-Engeland.

