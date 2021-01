Disneyland Paris

Disneyland Paris wil honderden banen schrappen door coronacrisis

Disneyland Paris opent de deur voor het vertrek van vele honderden medewerkers. Het Disney-management en de vakbonden hebben een akkoord bereikt over een vrijwillige vertrekregeling voor 1052 personeelsleden. Een deel van de vaste medewerkers komt in aanmerking.



Disney heeft meer dan een maand over de kwestie onderhandeld met de vakbonden. Daarbij moest de directie beloven om tot januari 2023 verder geen personeel te ontslaan. In totaal heeft Disneyland Paris 14.620 personen in dienst.





Wie interesse heeft, kan zich tussen 8 en 27 februari aanmelden. Er wordt voorrang gegeven aan de mensen die werkzaam waren bij stuntshow Moteurs... Action! Stunt Show Spectacular in het Walt Disney Studios Park en dinnershow Buffalo Bill's Wild West Show in Disney Village. Beide producties zijn definitief gestopt.



Zeventien jaar

Verder komen bijvoorbeeld directiesecretarissen en administratief personeel met een dienstverband van minimaal twee jaar in aanmerking voor de regeling. Horecamedewerkers, beveiligers, schoonmakers, tuiniers en onderhoudstechnici die van de vertrekregeling gebruik willen maken, moeten minimaal zeventien jaar bij Disneyland werken.



Het dienstverband van de vertrekkende werknemers eindigt officieel op 15 maart. De vergoedingen variëren van 15.000 tot ruim 100.000 euro per persoon, afhankelijk van onder meer het aantal dienstjaren. De Disney-parken zijn zeker tot en met 12 februari gesloten.

