Efteling verstuurt nu ook souvenirs naar België

Goed nieuws voor Belgische Efteling-fans: de nieuwe webshop van de Efteling verzendt nu ook bestellingen naar België. Sinds de lancering van de webwinkel 't Pakhuys, net vóór de kerstdagen, was het alleen mogelijk om Efteling-souvenirs te laten bezorgen bij een adres in Nederland.



Vanaf vandaag kunnen ook Belgen een bestelling plaatsen. De verzendkosten liggen wel hoger. Nederlanders betalen 6 euro voor een versturen van een bestelling tot 50 euro. Boven dat bedrag is het verzenden gratis. Belgen zijn standaard 13 euro kwijt aan verzendkosten. Bestellen ze 50 euro of meer, dan betalen ze nog 7 euro.





't Pakhuys is te vinden op webshop.efteling.com. Toen de online winkel vorige maand werd gepresenteerd, bestond het assortiment uit bijna 150 producten. Inmiddels worden 187 verschillende Efteling-producten aangeboden. Het gaat om een tijdelijk concept, speciaal bedoeld voor de lockdown.

