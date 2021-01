Efteling

Efteling investeerde 58 miljoen euro minder dan gepland in 2020

2020 was een veel soberder Efteling-jaar dan de bedoeling was. Het attractiepark had eigenlijk 85 miljoen euro willen investeren in nieuwe attracties, onderhoudsbeurten en andere projecten. Vanwege de coronapandemie werd dat bedrag substantieel verlaagd.



Geplande investeringen ter waarde van 58 miljoen euro zijn geschrapt of uitgesteld. In plaats van 85 miljoen euro gaf het bedrijf 'slechts' 27 miljoen euro uit, een daling van bijna 70 procent. Dat bevestigt een woordvoerder aan Looopings.





Dat geld werd onder meer uitgegeven aan de komst van familieachtbaan Max & Moritz, het vernieuwen van snackrestaurant De Steenbok en het optuigen van een nieuwe Aquanura-fonteinenshow. In 2020 leed de Efteling zo'n 17 miljoen euro verlies.



Speelgebied

Hoeveel er in 2021 uitgegeven gaat worden, is afhankelijk van hoe de coronacrisis zich de komende maanden ontwikkelt. Drie grote projecten gaan sowieso door: de renovatie van ruim honderd hotelkamers in het Efteling Hotel, de bouw van eetgelegenheid Bäckerei Krümel bij Max & Moritz en de komst van het speelgebied Nest.



In de eerste helft van 2021 moet ook duidelijk worden of de Raad van State het nieuwe bestemmingsplan van de Efteling alsnog goedkeurt. Als dat gebeurt, heeft het park eindelijk toestemming om te beginnen met de bouw van een nieuwe achtbaan naast het Efteling Hotel. Vanwege de coronaproblematiek is het project echter in de ijskast gezet.

