Bezoekersaantal Safaripark Beekse Bergen bijna gehalveerd in 2020

Safaripark Beekse Bergen heeft in 2020 bijzonder veel last gehad van de coronacrisis. Het bezoekersaantal van de Brabantse dierentuin werd praktisch gehalveerd. In 2019 noteerde het park in Hilvarenbeek nog een absoluut bezoekersrecord.



Toen kwamen er 1,15 miljoen bezoekers. Afgelopen jaar moest Beekse Bergen genoegen nemen met slechts 582.000 bezoekers, vertelt een woordvoerster aan Looopings. Ten opzichte van 2019 gaat het om een daling van ruim 49 procent.





Het safaripark, dat normaal gesproken 365 dagen per jaar geopend is, was drie keer wekenlang dicht vanwege de coronamaatregelen. Op andere momenten werd noodgedwongen gewerkt met een beperkte capaciteit. Toch was 2020 niet alleen kommer en kwel: er werd in oktober een nieuwe diersoort verwelkomd.

