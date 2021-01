Apenheul

Apenheul ziet bezoekersaantal met 42 procent dalen

Apenheul heeft vorig jaar 42 procent minder bezoekers getrokken dan een jaar eerder. Dat meldt een woordvoerster van het Apeldoornse dierenpark aan Looopings. Seizoen 2020 eindigde met 268.000 bezoekers op de teller. In 2019 waren dat er nog 492.000.



Eigenlijk had Apenheul gerekend op 500.000 bezoekers in 2020. De coronacrisis gooide roet in het eten. Afgelopen zomer werd al duidelijk dat tien medewerkers ontslagen moeten worden. De directie rekende toen op 3 miljoen euro verlies. Geplande investeringen gaan voorlopig niet door.





Apenheul is in tegenstelling tot de meeste andere Nederlandse dierentuinen niet jaarrond geopend. Het seizoen loopt doorgaans van eind maart tot begin november. Om die reden had het park geen last van de tweede en derde coronasluiting in 2020.

